Тим Кук подтвердил, что функции ИИ от Apple появятся в этом году

Во время квартального отчета Apple о прибылях и убытках в четверг днем ​​генеральный директор Тим Кук упомянул, что компания работает над функциями генеративного программного обеспечения для искусственного интеллекта, которые появятся у клиентов «позже в этом году».

Это согласуется с сообщением Марка Гурмана из Bloomberg, который недавно заявил, что iOS 18 может стать «самым большим» обновлением в истории операционной системы.

«Глядя в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее. Это включает в себя искусственный интеллект, которому мы продолжаем уделять огромное количество времени и усилий, и мы рады поделиться подробностями нашей текущей работы в этой области позже в этом году», — сказал Кук.

Apple редко сообщает о своих предстоящих шагах, поэтому можно воспринимать это как знак того, что у компании есть амбициозные планы по интеграции искусственного интеллекта в свои программные платформы — iOS, iPadOS и macOS — позднее в этом году.

«Позвольте мне просто сказать, что я думаю, что у Apple есть огромные возможности с генеративным искусственным интеллектом, не вдаваясь в подробности и не забегая вперед», — сказал Кук в завершение разговора.