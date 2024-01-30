iOS 18 может стать самым большим обновлением ПО в истории iPhone

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, предстоящее обновление программного обеспечения iOS 18 от Apple может стать «самым большим» в истории компании. Ожидается, что iOS 18 будет анонсирована на ежегодном мероприятии Apple WWDC в июне.

«Мне сказали, что новая операционная система рассматривается внутри компании как одно из крупнейших обновлений iOS — если не самое большое», — написал Гурман в своем последней информационной заметке Power On. «Учитывая это, конференция разработчиков Apple в июне должна быть очень интересной».

Хотя в последнем отчете не раскрываются какие-либо подробности, ранее Гурман сообщал, что Apple планирует выпустить новую версию Siri, в которой будет использоваться новая система искусственного интеллекта. Ожидается, что Apple также выпустит новые функции, которые улучшат возможности автозаполнения предложений и ответов на вопросы как Siri, так и приложения «Сообщения». Кроме того, ожидается, что Apple Music получит автоматически создаваемые плейлисты, которые Spotify представил в прошлом году.

Говорят, что Apple рассматривает возможность интеграции генеративного искусственного интеллекта в инструменты разработки, такие как Xcode, чтобы позволит разработчикам быстрее писать новые приложения. Кроме того, приложения Apple для повышения производительности, такие как Pages и Keynotes, также должны получать генеративные опции искусственного интеллекта.

iOS 18 также может обеспечить поддержку RCS, поскольку еще в ноябре Apple объявила об этих планах. Apple считает, что «универсальный профиль RCS предложит лучший опыт взаимодействия по сравнению с на SMS или MMS». До большого анонса iOS 18 осталось еще четыре месяца, поэтому мы можем узнать больше об обновлении программного обеспечения по мере приближения к официальному анонсу в течение следующих нескольких месяцев.