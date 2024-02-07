В МТС открыт предзаказ на смартфон HONOR X8b

В МТС можно оформить заказ на HONOR X8b. Новинка предлагается в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Также первые покупатели смогут дополнительно приобрести беспроводные наушники за 10 копеек.

HONOR X8b

Ультратонкий и стильный дизайн

Мощная тройная камера

AMOLED-дисплей 3240 Гц

Батарея емкостью 4500 мАч

Быстрая зарядка 33 Вт

Главная особенность HONOR X8b — селфи-камера на 50 Мп, дополненная светодиодной вспышкой для более эффективной съемки в темноте. Она расположена в верхней части 6,7-дюймового AMOLED-экрана, который обеспечивает высокое качество изображения. Разрешение 2410х1080 пикселей позволит наслаждаться насыщенной деталями картинкой.

Для создания запоминающихся снимков в различных обстоятельствах в HONOR X8b предусмотрена тройная камера. Разрешение основного сенсора составляет 108 Мп. Запечатлеть больше пространства поможет широкоугольный модуль на 5 Мп. Съемку мельчайших деталей упростит макрокамера на 2 Мп.

Внутри установлено 8 ГБ оперативной памяти, объем внутреннего накопителя —128 или 256 ГБ. При этом, HONOR X8b — очень тонкий и легкий. Его толщина составляет всего 6,78 мм, а вес — 166 грамм. В боковую кнопку встроен сканер отпечатков пальцев. Проводить бесконтактные платежи позволит модуль NFC. За автономность отвечает батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки.

Стоимость смартфона HONOR X8b 8/128GB составит от 799 рублей при оплате сразу или от 34,74 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.

Оформить версию с памятью 8/256GB можно за 899 рублей. Ежемесячный платеж в рассрочку составит от 39,09 рубля. Обе версии доступны в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

Также по 22 марта 2024 года при покупке любой модели новинки всем покупателям предлагается бонус за 10 копеек — беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 lite.