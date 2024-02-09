Apple запускает обновленное приложение iCloud для Windows

Apple выпустила обновленное приложение iCloud для Windows, чтобы предложить более удобные возможности регистрации и синхронизацию контента для пользователей iPhone или iPad, у которых нет Mac.

Новое приложение, доступное для Windows 10 и 11, имеет новый интерфейс настройки, упрощающий адаптацию. Он также имеет индикатор состояния синхронизации для различных служб, чтобы лучше указывать, сколько элементов было загружено.

Более того, пользователи могут использовать физический ключ безопасности для входа в свой Apple ID. Обновленное приложение снижает частоту запросов на вход в систему, повышает производительность синхронизации фотографий с Microsoft Photos и отображает удобные ярлыки для доступа к другим службам Apple.

В сентябре прошлого года Apple изменила дизайн iCloud.com, включив в него такие функции, как уведомления браузера для «Почты» и «Календаря» на ПК, настраиваемую домашнюю страницу с возможностью выполнения быстрых действий и слайд-шоу для фотографий.