В МТС открыт предзаказ на realme С67

МТС принимает заявки на Realme С67. Смартфон с мощной камерой, производительным процессором, стереодинамиками и стильным тонким дизайном. Первым покупателям новинки предлагается бонус за 10 копеек — беспроводные наушники realme Buds Air 2.

Realme С67:

Стильный и тонкий дизайн

Камера на 108 Мп с 3хZoom

Процессор Snapdragon 685

Батарея емкостью 5000 мАч

Быстрая зарядка 33 Вт

Realme С67 оснащен безрамочным 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей) и поддержкой частоты обновления 90 Гц. Дисплей занимает более 90% передней панели смартфона. Большой запас яркости позволит с комфортом использовать его даже в солнечную погоду. Благодаря сверхтонкому корпусу толщиной 7,59 мм и закругленным углам смартфон комфортно лежит в руке.

Новинка позволит создавать фото и видео потрясающего качества с помощью сверхчеткой двойной камеры. Ее основной модуль улавливает много информации благодаря большому сенсору и разрешению в 108 Мп. Поддержка 3-кратного внутрисенсорного зума обеспечивает высокую детализацию картинки при использовании приближения. Получать снимки кинематографического уровня помогут различные фильтры и эффекты. Фронтальная камера снабжена сенсором на 8 Мп.

Высокую производительность в своем ценовом сегменте realme С67 обеспечивает мощный 8-ядерный процессор Snapdragon 685, выполненный по технологии 6 нм. За громкое и насыщенное звучание отвечают два стереодинамика. Предусмотрен и разъем 3,5 мм для проводных наушников. Быстро разблокировать устройство поможет боковой сканер отпечатков пальцев. Доступен тройной слот для одновременной установки двух сим-карт и карты памяти microSD до 2 ТБ. Емкая батарея на 5000 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Смартфон Realme С67 можно оформить от 699 рублей при оплате сразу или от 30,40 рублей в месяц — при покупке в рассрочку. Первым покупателям новинки предлагается бонус за 10 копеек — беспроводные наушники realme Buds Air 2.