Киберспортивные команды Call of Duty League подали в суд на Activision Blizzard на 680 миллионов долларов

Гектор «H3CZ» Родригес, директор команды OpTic Gaming, подает в суд на Activision Blizzard за предполагаемую монопольную практику в отношении киберспортивной лиги Call of Duty.

Родригес, чья компания владела и управляла техасской OpTic Call of Duty League, и ныне вышедший на пенсию игрок OpTic Сет «Scump» Эбнер, требуют возмещения ущерба в размере 680 миллионов долларов. В иске, поданном в четверг, утверждается, что «незаконная 100-процентная монополия» Activision Blizzard в лиге вынудила их вступить в финансово разорительное партнерство, рискуя потерять возможность конкурировать в лиге.

До появления Call of Duty League соревновательные турниры проводились независимыми сторонними организаторами и имели «открытую» структуру, благодаря которой любая команда могла зарегистрироваться и принять участие. Но, когда Activision Blizzard инициировала CDL в 2019 году, эта структура изменилась. Вместо того, чтобы предлагать командам несколько турниров в течение года, будет только один. Более того, Activision ограничила Лигу всего 12 командами и потребовала за участие в ней плату за франшизу в миллионы долларов.