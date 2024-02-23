Avast грозит штраф на $16,5 млн за ПО для обеспечения конфиденциальности, которое продавало данные пользователей

Avast, производителю программного обеспечения для кибербезопасности, грозит штраф в размере 16,5 миллионов долларов после того, как его поймали на хранении и продаже информации клиентов без их согласия. Федеральная торговая комиссия (FTC) объявила о штрафе в четверг и заявила, что запрещает Avast продавать пользовательские данные в рекламных целях.
Согласно жалобе FTC, с 2014 по 2020 год Avast собирал информацию о просмотре веб-страниц пользователями с помощью своего антивирусного программного обеспечения и расширения для браузера. Это позволило собрать данные о религиозных убеждениях, проблемах со здоровьем, политических взглядах, местонахождении и финансовом положении. Затем компания хранила эту информацию и продала ее более чем 100 третьим лицам без ведома клиентов, говорится в жалобе, пишет The Verge.
Совместное расследование Motherboard и PCMag впервые привлекло внимание к практике Avast в отношении конфиденциальности данных в 2020 году. Avast закрыла свое подразделение по сбору данных Jumpshot вскоре после появления отчетов. Хотя Avast заявила, что удалила идентифицирующую информацию перед продажей пользовательских данных, Федеральная торговая комиссия обнаружила, что ей «не удалось в достаточной степени анонимизировать информацию о просмотренных страницах потребителей». Вместо этого он продавал данные с уникальными идентификаторами для каждого браузера, показывая посещенные веб-сайты, временные метки, тип используемого устройства и браузера, а также местоположение.
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