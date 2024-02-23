Avast грозит штраф на $16,5 млн за ПО для обеспечения конфиденциальности, которое продавало данные пользователей

Avast, производителю программного обеспечения для кибербезопасности, грозит штраф в размере 16,5 миллионов долларов после того, как его поймали на хранении и продаже информации клиентов без их согласия. Федеральная торговая комиссия (FTC) объявила о штрафе в четверг и заявила, что запрещает Avast продавать пользовательские данные в рекламных целях.

Согласно жалобе FTC, с 2014 по 2020 год Avast собирал информацию о просмотре веб-страниц пользователями с помощью своего антивирусного программного обеспечения и расширения для браузера . Это позволило собрать данные о религиозных убеждениях, проблемах со здоровьем, политических взглядах, местонахождении и финансовом положении. Затем компания хранила эту информацию и продала ее более чем 100 третьим лицам без ведома клиентов, говорится в жалобе, пишет The Verge.