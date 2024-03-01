Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi столкнулись с циклической перезагрузкой ОС

Пользователи смартфонов Xiaomi и брендов Poco и Redmi столкнулись с цикличной перезагрузкой устройств (Bootloop). Причиной могло стать обновление ПО. Проблема затрагивает устройства, работающие под управлением MIUI и HyperOS. Об этой проблеме говорят сообщения пользователей на тематических форумах.

Вместо стандартной загрузки ОС смартфон загружается в режиме восстановления, который предназначен для решения проблем с программным обеспечением. Переход в безопасный режим проблему не решает. На данный момент избавиться от цикличной перезагрузки можно лишь сбросив настройки устройства до заводских, но при этом все данные будут потеряны.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — такой ответ дал представитель компании.