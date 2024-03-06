MediaTek стала крупнейшим в мире поставщиком мобильных процессоров

Компания Canalys опубликовала отчет о рынке смартфонов в четвертом квартале 2023 года с разбивкой по поставщикам процессоров. Анализ показал, что в последнем квартале прошлого года компания Mediatek выпустила больше устройств, чем любой другой производитель чипов, с ростом на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По выручке в четвертом квартале 2023 года первенство досталось именно Apple. Мобильные телефоны из Купертино принесли американской компании $87 млрд выручки, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отчет включает только период с октября по декабрь 2023 года и не содержит подробностей обо всем финансовом году. Mediatek, Apple и Qualcomm вошли в тройку крупнейших поставщиков чипсетов на рынке, а компания HiSilicon, принадлежащая Huawei, получила доход в 7 миллиардов долларов от 7 миллионов единиц.

Еще одним сюрпризом из Китая стало то, что продажи телефонов с чипсетом Unisoc выросли на 24% в годовом исчислении как по выручке, так и по объему продаж. Половина телефонов с SoC этого производителя находилась под эгидой Transsion, в которую входят бренды Infinix, Tecno и iTel.

В Samsung зафиксировано сокращение поставок телефонов с чипом Exynos на 48%, в результате чего квартальная выручка снизилась до $5 млрд, что на 44% меньше, чем в прошлом году.