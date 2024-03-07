В начале 2024 года число атак на пользователей Telegram выросло почти в 8 раз

В январе 2024 года защитные решения Kaspersky предотвратили более шести тысяч попыток перехода белорусских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram. Это примерно в 8 раз больше, чем в январе 2023 года: тогда в компании заблокировали чуть меньше тысячи таких попыток.

Злоумышленники создают фишинговые страницы, чтобы завладеть аккаунтами пользователей в мессенджере. Заманивая людей на такие ресурсы, они прибегают к разным легендам и постоянно их меняют. Так, эксперты Kaspersky обнаружили новую схему: мошенники создали сайт, на котором якобы можно заказать услугу — получить доступ к перепискам пользователей Telegram в короткие сроки.

Однако в реальности, на одном из этапов человека попросят ввести на поддельной странице авторизации свои учётные данные от аккаунта в Telegram: номер телефона и код подтверждения. Если пользователь это сделает, аккаунт с большой вероятностью попадёт в руки злоумышленников.