Дни открытых дверей пройдут в БГУИР 23 и 30 марта

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 23 и 30 марта запланированы различные активности в честь Дней открытых дверей, сообщает пресс-служба вуза.

23 марта
- Выставка-презентация факультетов, филиала «Минский радиотехнический колледж» (с 10:00 до 14:00; холл 1-го этажа).
- Выставка-презентация организаций-заказчиков кадров (с 10:00 до 14:00; фойе актового зала, 2-й этаж).
- Работа консультационного пункта по вопросам поступления и проведения вступительной кампании (с 10:00 до 14:00; фойе актового зала, 2-й этаж).
- Пресс-конференция с онлайн трансляцией (с 11:00 до 13:00; актовый зал).

30 марта
- Работа консультативного пункта по вопросам поступления и проведения вступительной кампании (с 10:00 до 13:00; фойе актового зала, 2-й этаж).
- Пресс-конференция (с 11:00 до 12:00; актовый зал).

Мероприятия состоятся по адресу: г.Минск, ул. П.Бровки, 4.

 

 

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