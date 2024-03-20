Дни открытых дверей пройдут в БГУИР 23 и 30 марта

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 23 и 30 марта запланированы различные активности в честь Дней открытых дверей, сообщает пресс-служба вуза.



23 марта

- Выставка-презентация факультетов, филиала «Минский радиотехнический колледж» (с 10:00 до 14:00; холл 1-го этажа).

- Выставка-презентация организаций-заказчиков кадров (с 10:00 до 14:00; фойе актового зала, 2-й этаж).

- Работа консультационного пункта по вопросам поступления и проведения вступительной кампании (с 10:00 до 14:00; фойе актового зала, 2-й этаж).

- Пресс-конференция с онлайн трансляцией (с 11:00 до 13:00; актовый зал).



30 марта

- Работа консультативного пункта по вопросам поступления и проведения вступительной кампании (с 10:00 до 13:00; фойе актового зала, 2-й этаж).

- Пресс-конференция (с 11:00 до 12:00; актовый зал).



Мероприятия состоятся по адресу: г.Минск, ул. П.Бровки, 4.