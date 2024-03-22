В МТС появились в продаже новые модели телевизоров LG

В сети салонов и интернет-магазине МТС появились в продаже новые современные модели телевизоров LG. Новинки порадуют качественным изображением, передовыми функциями и удобным управлением с голосовым помощником Алиса. Телевизоры можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Все новинки линейки Smart телевизоров LG работают под управлением обновленной оперативной системы WebOS. На всех моделях доступен голосовой помощник Алиса, для работы с которым достаточно подключения к интернету. Удобная функция позволяет подбирать контент на основе ваших предпочтений, а также расширяет возможности самих телевизоров, позволяя управлять умным домом. Телевизоры удобно синхронизировать с другими девайсами через Bluetooth и Wi-Fi. Также для подключения внешних устройств предусмотрены видеовыходы HDMI, порты USB, аудиоразъемы.

Новые модели телевизоров LG представлены по ссылке.