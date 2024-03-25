В БГУИР прошел День открытых дверей

23 марта по всей Беларуси прошел Единый день открытых дверей университетов и колледжей. БГУИР не остался в стороне и вместе со своим филиалом (Минским радиотехническим колледжем) провел для абитуриентов свой общеуниверситетский День открытых дверей, сообщает пресс-служба вуза.

Для участников была организована выставка-презентация факультетов и МРК, где каждый желающий мог задать свой вопрос студентам и представителям факультета.

Отдельно в фойе актового зала разместилась выставка-презентация организаций-заказчиков кадров, где абитуриенты могли познакомиться с представителями крупных предприятий, среди них "Интеграл", "Планар", "Атлант". Большинство интересовались условиям труда, размером заработной платы и целевым набором. К слову, у БГУИР налажены тесные связи с высокотехнологичными предприятиями страны, которые заинтересованы в молодых кадрах - всего около 50 компаний различных форм собственности.

О приемной кампании 2024 года будущим абитуриентам и их родителям рассказали ректор университета, председатель приемной комиссии Вадим Богуш, директор филиала БГУИР "Минский радиотехнический колледж" Виктория Шаталова, декан ФДПиПО, ответственный секретарь приемной комиссии Василий Бондарик