В Национальном детском технопарке проходит Республиканская олимпиада по информатике

С 25 по 28 марта в Национальном детском технопарке проходит заключительный этап Республиканской олимпиады по информатике, сообщается в Telefram-канале технопарка.

Церемонию открытия посетил Александр Кадлубай, заместитель Министра образования Республики Беларусь. «В нашей стране созданы все условия для того, чтобы каждый юный гражданин мог реализовать свой потенциал в любой сфере. Искренне верю в каждого из вас! Желаю вам успехов и благодарю каждого педагога, который делает вклад в образование нашей страны», – такими словами Александр Владимирович поприветствовал участников Олимпиады.

Республиканская олимпиада включает в себя два этапа, которые пройдут в Национальном детском технопарке в течение ближайших дней.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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