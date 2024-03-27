Qualcomm представила новые чипы с ИИ для беспроводных наушников

Qualcomm объявила о выпуске новых чипов для беспроводных наушников — Qualcomm S5 Gen 3 и Qualcomm S3 Gen 3. Они отмечаются более высокой вычислительной производительностью, а Qualcomm S5 Gen 3 дает возможность использовать дополнительные ИИ-функции для улучшения звука.

В Qualcomm S5 Gen 3 использован процессор с частотой 200 МГц, а также новый цифровой сигнальный процессор DSP с частотой 350 МГц. Новый чип оснащён в 1,5 раза большим объёмом памяти по сравнению с предшественником.

Новый чип получил отдельный ИИ-ускоритель, который дает прирост вычислительной производительности в 50 раз. Он пригодится в работе активной системы шумоподавления (ANC) и обработке голоса. Также в составе Qualcomm S5 Gen 3 есть модули для компенсации потери слышимости, работы режима прозрачности, а также фильтр шумов.

Для флагманского сегмента беспроводных наушников Qualcomm рекомендует использовать звуковые чипы S7 и S7 Pro. Они предлагают ещё больше ИИ-функций улучшений звука и работают примерно вдвое быстрее, чем S5 Gen 3. Кроме того, они оснащены более быстрыми CPU и DSP.

Для начального сегмента устройств компания представила звуковой чип Qualcomm S3 Gen 3. Он по-прежнему оснащён двуядерным CPU с частотой 80 МГц, однако получил вместо одного двойной DSP с частотой 240 МГц. Здесь также заявляется поддержка технологий Qualcomm AI, но без мощного ускорителя.