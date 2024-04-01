Gmail отмечает 20-летие и вводит новые правила безопасности

Почтовой службе Google Gmail 1 апреля исполняется 20 лет. Наряду с празднованием этой важной вехи Google также инициирует новые меры безопасности, которые принесут пользу пользователям Gmail во всем мире.

В 2024 году, возможно, самая большая проблема, с которой столкнутся пользователи Google, — это количество нежелательных сообщений, которые приходят к ним. Поэтому кажется вполне уместным, что Google должен решить эту проблему. Именно здесь вступают в силу новые правила безопасности для массовых отправителей электронных писем на личные учетные записи Gmail.

Google определяет массовых отправителей как тех, кто отправил «около 5000 сообщений» на учетные записи Gmail за любой 24-часовой период. Маркетологам электронной почты следует обратить пристальное внимание на это определение, поскольку их письма будут возвращены обратно к ним, если не будут соблюдены строгие новые требования к аутентификации.

Не в последнюю очередь потому, что однажды примененная классификация отправителей массовых рассылок остается постоянной. Достигните порога всего один раз, и навсегда станете массовым отправителем. Некоторые могут подумать, что они могут обойти новые правила, отправляя свои электронные письма с множества незаконных субдоменов, но Google это предусмотрел: все сообщения из одного и того же основного домена учитываются независимо от реализованных субдоменов.

Новые требования к аутентификации включают в себя использование аутентификации сообщений на основе домена, отчетности и соответствия, идентифицируемой почты DomainKeys и структуры политики отправителей для проверки того, что их сообщения приходят из заявленного источника. Хотя это не является гарантированным решением для предотвращения спама и вредоносного содержимого электронной почты, оно во многом помогает сделать почтовые ящики Gmail более безопасными.