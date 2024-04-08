В МТС представлен большой выбор телевизоров LG

В сети салонов и интернет-магазине МТС в продаже представлены современные модели телевизоров LG. Они порадуют качественным изображением, передовыми функциями и удобным управлением. Телевизоры можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Телевизоры LG от 45 рублей в месяц в МТС! Они известны своим высоким качеством изображения и широкой функциональностью. Для вывода изображения используются технологии OLED и LCD. В качестве операционной системы используется оболочка Web OS с поддержкой Smart TV и собственным магазином приложений LG Store, которая может похвастаться высокой скоростью работы и удобным интерфейсом.

Телевизоры LG серии UR81 доступны с диагоналями 43, 50,55 и 65 дюймов. Все четыре модели выводят изображение на жидкокристаллическую матрицу с подсветкой типа Direct LED, которая обладает высокой яркостью и контрастностью, и поддерживают высокое разрешение 4К Ultra HD (3840х2160 пикселей). Для подключения других устройств предусмотрено большое количество разъемов. Среди них — сетевой Ethernet-порт, оптический цифровой выход, 3 разъема HDMI и 2 порта USB-A. Громкий и насыщенный звук обеспечивают стереодинамики суммарной мощностью 20 Вт.

Компактный смарт-телевизор серии LQ57 оснащен 32-дюймовым экраном с разрешением 1366x768 пикселей. Его яркая ЖК-панель порадует богатой и естественной цветопередачей. Поддержка технологии HDR10 Pro позволяет автоматически улучшать цвет и четкость изображения. Мощность акустической системы составляет 10 Вт. С учетом подставки телевизор весит всего 4,9 кг и благодаря небольшим габаритам отлично подойдет для кухни, дачи или небольшой спальни.

На всех моделях телевизоров 4K Ultra HD OLED 55''доступен голосовой помощник Алиса, для работы с которым достаточно подключения к интернету. Удобная функция позволяет подбирать контент на основе ваших предпочтений, а также расширяет возможности самих телевизоров, позволяя управлять умным домом. Телевизоры удобно синхронизировать с другими девайсами через Bluetooth и Wi-Fi. Также для подключения внешних устройств предусмотрены видеовыходы HDMI, порты USB, аудиоразъемы.

Испытать новые эмоции от просмотра любимых видео позволит LG OLED55B3RLA с 55-дюймовым экраном, подсветкой OLED и разрешением 4K UltraHD. Благодаря таким характеристикам телевизор передает изображение во всех деталях и красках. Технология AI Brightness Control позволяет регулировать освещение для комфортного просмотра. Акустическая система мощностью 20 Вт с технологией Dolby Atmos и функцией Clear Voice Pro создает качественное звучание и делает каждое слово четким и разборчивым. Широкий выбор настроек позволит не только наслаждаться просмотром видео, но и погружаться в мир видеоигр. С помощью удобного меню можно создавать свою игровую атмосферу, регулировать звуковые эффекты и корректировать изображение в соответствии со своими предпочтениями.

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