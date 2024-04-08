Домену .ru исполнилось 30 лет

Рунет отпраздновал свой день рождения 7 апреля. В этот день в 1994 году был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень InterNIC домен .ru.

Права администрирования официально закрепили за РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных связей). И тогда же появился самый первый сайт с русским доменом — каталог ссылок Russia on the Net, пишет РБК.

Рунет — это сайты в интернете, где основной контент представлен на русском языке. Большая их часть сосредоточена в странах бывшего СССР, но есть на всех континентах, даже в Антарктиде. Раньше считалось, что к российскому домену относятся .рф, .su, .ru, .am, .az, .by, .ge, .kg, .kz, .md, .ua, .укр, .uz, но в 2018 году ФАС России при толковании закона «О рекламе» отнесла к Рунету только три из них: .ru, .su и.рф.







