МТС принимает предзаказы на смартфон Infinix NOTE 40 Pro

Оставив заявку не позднее 23 апреля 2024 года, первые покупатели смогут приобрести смартфон со скидкой 200 рублей. Новинка представлена двумя конфигурациями памяти 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Смартфоны можно оформить в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого платежа.

AMOLED-дисплей + ШИМ 2160 Гц

Оснавная камера на 108 Мп + 3-кратный зум

Фронтальная камера на 32 Мп

Батарея емкостью 5000 мАч

Зарядка мощностью 70 Вт

Первым покупателям скидка 200 рублей

Модель выделяется емкой батареей, быстрой зарядкой, высокотехнологичным экраном и мощными камерами. Смартфон оснащен стильно изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2436х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Большой запас яркости позволит легко пользоваться им даже под лучами солнца, а 10-битная глубина цветов обеспечивает насыщенную цветопередачу. Поддержка регулирования ШИМ на частоте 2160 Гц помогает исключить мерцание и снизить нагрузку на глаза. От царапин и падений экран защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass.

Фотолюбителям Infinix NOTE 40 Pro готов предложить мощную основную 108-мегапиксельную камеру с поддержкой 3-кратного цифрового зума без потери качества. Смазанных кадров поможет избежать оптическая стабилизация изображения. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Множество режимов позволит добиться потрясающих результатов в самых разных условиях. Например, в режиме «Супер Ночь» можно получать детализированные снимки при плохой освещенности, а в портретном режиме — эффектные кадры с размытым фоном.

Высокую производительность смартфона обеспечивает быстрый 8-ядерный процессор Helio G99 при поддержке 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Благодаря продвинутой системе охлаждения жидким паром устройство будет долго оставаться холодным даже во время долгих игровых сессий. Захватывающим объемным звуком помогут наслаждаться два стереодинамика. Емкая батарея на 5000 мАч поддерживает беспроводную зарядку и быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт.

При оформлении предзаказа на Infinix NOTE 40 Pro с 16 по 23 апреля 2024 года покупатели получат возможность приобрести его со скидкой 200 рублей.

Стоимость модели с памятью 8/256 ГБ составит 899 рублей, а версии с объемом памяти 12/256 ГБ — 999 рублей. Обе модели можно будет оформить и в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого платежа.