HONOR вышла на первое место по поставкам смартфонов в Китае

Согласно предварительным данным Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker Международной корпорации данных (IDC), поставки смартфонов в Китае выросли на 6,5% в годовом исчислении до 69,3 млн единиц в 1 квартале 2024 г.

Хотя рост был низким по сравнению с средним показателем по предыдущим годам, он показывает тенденцию к восстановлению рынка. На рынке поставки оказались лучше, чем ожидалось, главным образом благодаря сильному росту со стороны брендов HONOR и Huawei, что также стимулировало рост общего рынка Android на 9,3% по сравнению с тем же периодом 2023-го года.

В то же время акции Apple снизились на 6,6%, поскольку компания столкнулась с более жесткой конкуренцией. Специалисты отмечают, что рост стимулировали Китайский Новый год, который спровоцировал рост спроса на устройства низкого и среднего ценовых сегметов, а также ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и складных смартфонов, который позволил производителям таких продуктов на Android еще больше дифференцироваться от Apple.

«HONOR поднялась на первое место благодаря обширному портфолио продуктов и серии HONOR Magic 6 с популярными функциями искусственного интеллекта», — сказал Артур Го, старший аналитик отдела исследований клиентских систем IDC China. «Тем временем компания Huawei уверенно вернулась и добилась почти ничьей с HONOR, хотя ограничения поставок на других рынках по-прежнему большая проблема для компании. Ценовые акции Apple в этом квартале не смогли смягчить влияние острой конкуренции со стороны игроков Android».

Напомним, что в Беларуси также стартовали продажи смартфона HONOR Magic6 Pro. По словам представителей торговых сетей, этот смартфон очень быстро вырвался в лидеры продаж во многом благодаря отличным подаркам, которые производитель предлагает к покупке.