Представлен новый кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G, который поступит в продажу 29 апреля. Новинка будет предлагаться по цене около 40 долларов в Китае.

Кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G поддерживает 4G две SIM-карты и двойной режим ожидания VoLTE. Он оборудован 2,8-дюймовым IPS-экраном, портом USB-C 2.0, встроенным аккумулятором ёмкостью 1450 мА·ч.

Он поддерживает Bluetooth 5.0 и мобильные платежи Alipay. Устройство получило 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной флеш-памяти, встроенное FM-радио, Himalaya, Migu Music и другие приложения.