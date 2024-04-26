Представлен новый кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G

Представлен новый кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G, который поступит в продажу 29 апреля. Новинка будет предлагаться по цене около 40 долларов в Китае.

Кнопочный телефон Nokia 220 2024 4G поддерживает 4G две SIM-карты и двойной режим ожидания VoLTE. Он оборудован 2,8-дюймовым IPS-экраном, портом USB-C 2.0, встроенным аккумулятором ёмкостью 1450 мА·ч.

Он поддерживает Bluetooth 5.0 и мобильные платежи Alipay. Устройство получило 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной флеш-памяти, встроенное FM-радио, Himalaya, Migu Music и другие приложения.

 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 