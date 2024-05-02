БГУИР вошел в Топ-500 Мирового рейтинга университетов по инженерии и технологиям

29 апреля определилась позиция БГУИР на 2024 год в Мировом рейтинге университетов RankPro. Предметный рейтинг RankPro-2024 представляет 8 предметных направлений: физика, астрономия, биологические науки, науки о земле, химические науки, медицина и здоровье, математика, инженерия и технологии, гуманитарные науки. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники попал в Топ-500 лучших университетов мира по предметному направлению "Инженерия и технологии" с позицией [401-450].

Следует отметить, что в этом году в рейтинге RankPro БГУИР участвует вместе с БГУ, ВГМУ и ГГМУ и входит в топ-1000 лучших университетов мира с позицией 842.