В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфонов realme

Модели смартфонов realme различных конфигураций доступны со скидкой до 350 рублей в рассрочку без первого платежа.

С максимальной выгодой до 350 рублей можно приобрести смартфоны realme 11 Pro 5G с объёмом памяти 128 ГБ и 256 ГБ. С экономией до 250 рублей предлагается realme 11 Pro+ 5G 8/256 ГБ, а с памятью 12/512 ГБ — до 200 рублей. Все эти модели смартфонов доступны в рассрочку до 12 месяцев без переплат и без первого платежа.

realme 11 Pro 5G оснащен большим загнутым по краям 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем премиального уровня с разрешением 2412х1080 пикселей и частотой обновления кадра 120 Гц. Дисплей поддерживает до 20 тысяч уровней плавной регулировки яркости и отображает свыше 1 млрд цветов. На тыльной стороне установлена мощная основная камера на 100 Мп с системой оптической стабилизации изображения. Передняя 16-мегапиксельная камера умеет снимать видео в Full HD. Благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт емкий аккумулятор на 5000 мАч полностью заряжается всего за 47 минут.

realme 11 Pro+ 5G впечатляет тройной камерой с разрешением основного модуля 200 Мп. Большой сенсор и широкая диафрагма обеспечивают феноменальную четкость. Технология объединения пикселей позволяет получать прекрасные снимки даже в условиях низкой освещенности. Функция SuperZoom дает 4-кратное приближение без потери качества. Фронтальная камера на 32 Мп поможет получать отличные селфи. Высокую производительность гарантирует мощный 8-ядерный процессор, выполненный по техпроцессу 6 нм. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, которая заряжает смартфон всего за 27 минут.

Перечень моделей смартфонов realme со скидками представлен по ссылке.