Samsung Galaxy S24 Ultra - самый продаваемый Android-смартфон в 2024 году. Но есть нюанс

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала список 10 самых продаваемых смартфонов за первый квартал текущего года. Как ни удивительно, среди Android-устройств таковым оказался топовый Samsung Galaxy S24 Ultra.

Данный девайс является одним из самых дорогих смартфонов на Android, что свидетельствует о растущем предпочтении потребителей к премиальным моделям. Для сравнения: в прошлом году самой популярным устройством оказался весьма бюджетный Galaxy A13.

Впрочем, как видно из чарта, Galaxy S24 Ultra оказался только на пятом месте, а первые четыре оккупированы не менее дорогими смартфонами Apple. И эта тенденция не изменилась со времени прошлого исследования, как и то, что рейтинг состоит только из устройств Apple и Samsung.