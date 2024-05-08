Apple представила новые версии iPad Pro

Компания Apple в рамках мероприятия Let Loose представила долгожданные свежие версии iPad Pro. Новые 11- и 13-дюймовые планшеты получили обновлённый дизайн, новейшие мощные процессоры M4, а также совершенно новые дисплеи на панелях OLED. Также Apple отмечает новый нейронный движок Neural Engine с улучшенными возможностями для работы с ИИ.

В каждой из новинок применена двойная OLED-панель, которую сама Apple называет Tandem OLED. Фактически это две панели с органическими светодиодами, наложенные друг на друга.

Apple оснастила iPad Pro самым современным процессором — представленным сегодня же чипом M4, выполненным по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения. Apple утверждает, что этот 10-ядерный процессор на 50 % быстрее чипа M2, который использовался в iPad Pro предыдущего поколения.

Новая 11-дюймовая модель имеет толщину 5,3 мм, а 13-дюймовая — 5,1 мм, что, по словам Apple, делает их самыми тонкими из когда-либо созданных ею продуктов. Вместе с тем Apple поработала над отводом тепла от чипа новых iPad Pro. По словам Apple, внесённые изменения позволили на 20 % улучшить теплоотвод.

Apple также обновила модули камеры в новом iPad Pro. Тыльная камера с разрешением 12 Мп и светосилой f/1.8 способна делать более качественные снимки, а адаптивная вспышка улучшает качество съёмки при сканировании документов и текста. Фронтальная камера переместилась на более длинный край планшета, обеспечивая лучший ракурс для звонков через FaceTime в альбомной ориентации, в которой планшет зачастую и используется.

Новые iPad Pro также получили обновленные аксессуары. Новая клавиатура Magic Keyboard получила более премиальную отделку с алюминиевой площадкой для ладоней, а также ряд функциональных клавиш. В представленный сегодня Apple Pencil Pro научился распознавать жесты пальцами, получил тактильную обратную связь и отслеживание местоположения Find My. Кроме того, он оснащен гироскопом, который позволяет художникам поворачивать кисть при рисовании.

Новые iPad Pro будут поставляться как минимум с накопителем на 256 Гбайт, что вдвое больше базового объема памяти у предшественников. Цена 11-дюймовой модели составляет от 999 долларов, а нового 13-дюймового — от 1299 долларов. Самая дорогая модификация — 13-дюймовый iPad Pro с 5G, 2 Тбайт памяти и нанопокрытием стекла — обойдётся в $2599. Новинки уже доступны для заказа, а поставки начнутся 15 мая.