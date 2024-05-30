Компания Honor запатентовала новый складной смартфон. Его главная "фишка" — оригинальная восьмиугольная форма корпуса. В соцсетях уже появились рендеры, которые демонстрируют возможную новинку с разных сторон.
По данным СМИ, патентная заявка была подана в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) два года назад, однако одобрили ее совсем недавно. Важной особенностью смартфона могут стать «срезанные» углы экрана и корпуса. На рендерах отмечается и внешний дисплей, который занимает практически всю площадь верхней половины корпуса.
Отличается и овальный вырез во внешнем экране для основной камеры, которая не выступает над поверхностью тыльной панели. На данный момент сроки релиза нового смартфона не называются.
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