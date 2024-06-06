В России открыли новую доменную зону

Корпоративный регистратор Ru-Center и фонд «Росконгресс» объявили о начале открытой регистрации имен в новой национальной российской доменной зоне спб.рф.

В честь открытия новой доменной зоны Ru-Center вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду «Росконгресс» — город.спб.рф и форум.спб.рф.

В Ru-Center пояснили, что новая российская кириллическая доменная зона спб.рф стала второй по счету российской региональной зоной с написанием на русском языке после .москва. Зона .рф была создана в 2010 году и стала первой доменной зоной в мире на кириллице. Популярность зоны .рф сегодня продолжает активно расти в связи с текущим трендом на русификацию брендов, большим числом свободных имен и легкостью использования для российских пользователей. Всего в доменной зоне .рф сегодня доступно более 777,3 тыс. доменов.

Стоимость доменов в новой зоне будет начинаться от 189 российских рублей. Ru-Center стал официальным регистратором доменной зоны спб.рф. За технический запуск зоны отвечает Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID).