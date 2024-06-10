Nvidia продолжает доминировать на рынке видеокарт

По данным исследовательской компании Jon Peddie Research, в первом квартале текущего года компания Nvidia смогла нарастить свою долю на рынке дискретных видеокарт до 88%. Доля ее основного конкурента, компании AMD упала до 12%. Еще один вывод, который можно сделать на основе анализа этих цифр: доля дискретной графики Intel находится на околонулевой отметке.

Увеличение доли Nvidia с 80% в предыдущем квартале произошло в основном за счет AMD, доля которой на рынке сократилась с 19% до 12%. Компания Intel же умудрилась растерять даже тот 1%, который у нее был.

В абсолютных цифрах в первом квартале было продано 8.7 млн GPU для ПК. С одной стороны, это на 9% меньше, чем в предыдущем квартале, с другой – на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают аналитики, компании AMD необходимо активнее внедрять инновации и предлагать конкурентоспособные графические процессоры среднего ценового диапазона, чтобы хоть частично восстановить свои позиции.