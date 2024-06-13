Представлены умные часы Samsung Galaxy Watch FE

Samsung представила умные часы Galaxy Watch FE. Ее стоимость в базовой версии с Bluetooth составляет 200 долларов. Розничные продажи новинки стартуют 24 июня. Позже в продаже появится версия со встроенным модемом LTE, цена — 250 долларов. Эти цены указаны для рынка США, в Европе новинка явно будет дороже.

Samsung Galaxy Watch FE построены на платформе Exynos W920, имеют 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составила 247 мАч. Размер у часов только один (40 мм) — диаметр круглого экран OLED составляет 1,2 дюйма.

Samsung Galaxy Watch FE получили защиту IP68, имеется и водозащита —5ATM (это значит, что нырять с устройством на руке не желательно). Поддерживается регистрация ЭКГ, ЧСС и SpO2. Есть встроенный приемник GPS и чип NFC, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Программная платформа — Wear OS 4 с интерфейсом OneUI Watch 5.