Электромобильный стартап Fisker объявил о банкротстве

Компания Fisker обратилась в суд штата Делавэр с заявлением о признании себя банкротом. Заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве было подано всего через год после того, как Fisker начал поставки клиентам первых полностью электрических автомобилей Ocean SUV.

Согласно заявлению, у Fisker имеется от 200 до 999 кредиторов, включая SAP, Adobe, Salesforce и Ansys. Активы компании оцениваются в пределах от $500 млн до $1 млрд, а обязательства перед кредиторами — в диапазоне $100–500 млн.

Fisker воспользовалась для производства кроссовера Ocean услугами австрийского контрактного производителя Magna и поставила на рынок всего несколько тысяч автомобилей. У кроссовера было выявлено множество программных и технических проблем, что стало предметом исков клиентов и привело к отзывам автомобилей.

Попытки справиться с финансовым кризисом, связанным, в том числе, с небольшими масштабами производства, с помощью сокращения персонала и урезания затрат оказались недостаточными для спасения компании. Также не помогло изменение бизнес-модели реализации — вместо прямых продаж клиентам Fisker перешла на сотрудничество с авторитетными дилерами.