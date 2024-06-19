Хакеры похитили у AMD секретную информацию? Проводится расследование

AMD расследует потенциальную кибератаку. Как сообщает BleepingComputer, злоумышленник под псевдонимом «IntelBroker» продает данные, которые, по его утверждению, были получены в результате взлома AMD.com в этом месяце. IntelBroker утверждает, что данные для продажи включают будущие продукты, базы данных сотрудников и клиентов.

«Нам известно о киберпреступной организации, утверждающей, что она владеет украденными данными AMD», — говорится в заявлении AMD. «Мы тесно сотрудничаем с представителями правоохранительных органов». Отметим, что в прошлом IntelBroker пытался продать данные, предположительно украденные у Европола, The Home Depot и рынка медицинского страхования DC Health Link.

Это не первый случай кражи данных, который расследует AMD. В 2022 году компания подтвердила, что расследует заявления о том, что хакерская группа RansomHouse украла 450 ГБ данных.