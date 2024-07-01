Объём сообщений о вредоносных схемах и услугах вырос в Telegram на 53% в 2024 году

Злоумышленники всё чаще используют Telegram в качестве платформы для обсуждения вредоносной деятельности. Так, согласно данным команды Kaspersky Digital Footprint Intelligence, в мае-июне 2024 года объём сообщений в теневых каналах Telegram вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идёт о каналах и группах, посвящённых обсуждению мошеннических схем, распространению утечек баз данных и торговле различными теневыми услугами. К ним могут относится обналичивание, сбор информации о человеке или организации из закрытых баз данных, подделка документов, DDoS-атаки как услуга и другие.

Те злоумышленники, которые предпочитают Telegram, обычно демонстрируют меньшую техническую изощрённость и обладают небольшим опытом по сравнению с теми, кого можно встретить на более закрытых и специализированных форумах даркнета. Это объясняется низким порогом входа в теневое сообщество Telegram. Человеку, преследующему злонамеренные цели, достаточно создать аккаунт и подписаться на доступные ему сообщества с теневым уклоном. Кроме того, в Telegram практически отсутствует система репутации, подобная той, что существует на теневых форумах, поэтому в теневом пространстве мессенджера много мошенников, которые склонны обманывать даже своих коллег по цеху.

«Telegram получил распространение и среди хактивистов. Они делают заявления и выражают свои взгляды на этой платформе. Огромная аудитория и возможность быстро распространять контент делают Telegram инструментом для развития DDoS-атак и других видов кибератак. Кроме того, хактивисты могут выкладывать в открытый доступ украденные данные на теневых каналах, и хоть их периодически блокируют, они создают новые», — подчеркивает эксперт.