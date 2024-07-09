В HyperOS можно будет разом отключить всю встроенную рекламу?

Компания Xiaomi начала тестирование новой функции в операционной системе HyperOS, которая позволит пользователям отключить всю встроенную рекламу с помощью единственного переключателя.

Сейчас процесс отключения рекламы в телефонах Xiaomi является сложным, запутанным и долгим: необходимо пройти через несколько меню, разбросанных по всей системе, чтобы найти нужные настройки. По сообщению тематического ресурса SmartPrix, недавно в тестовой сборке HyperOS появился специальный переключатель, который убирает рекламу во всех системных приложениях.

К сожалению, других подробностей пока нет, так же, как и и сроков появления этой настройки в общедоступных версиях HyperOS.