Samsung анонсировала запуск Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra

Samsung анонсировала запуск устройств Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra с интеллектуальными функциями Galaxy AI. Носимые устройства открывают пользователям возможности для мониторинга показателей здоровья и новых спортивных достижений.

Новые модели носимых устройств предоставляют индивидуальные данные и рекомендации, которые помогают лучше понять себя через всесторонний подход к мониторингу здоровья. В этом вопросе ключевую роль играет способность получать точную детализированную информацию о физическом состоянии по широкому спектру параметров.

Galaxy Watch7 предлагает возможности индивидуальных тренировок и интеллектуального мониторинга самочувствия. Galaxy Watch Ultra — новейшее пополнение в линейке Galaxy Watch, которое задает новые стандарты, и среди носимых устройств Samsung на сегодняшний день обладает наиболее широким функционалом.

«Новая линейка носимых устройств Samsung сочетает в себе самые передовые технологии и инновации компании. Пользователи могут еще внимательнее контролировать свое самочувствие, получая профилактические рекомендации, — отметил Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава мобильного подразделения (Mobile eXperience Business) компании Samsung Electronics. — Интеллектуальные решения, наставничество и аналитика, предлагаемые Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, помогут превратить данные в значимые сведения и создать совершенно новую эру интеллектуального мониторинга и контроля различных параметров своего здоровья».