Google прекратила производство ТВ-приставок Chromecast

В сообщении во вторник Google заявила, что «завершает производство Chromecast» после более чем десятилетия продаж.

Несмотря на это, устройства Chromecast теперь будут доступны «пока есть запасы», Google заявляет, что продолжит выпускать обновления программного обеспечения и безопасности для своих новых устройств, не уточняя, какие именно. Последним обновлением линейки стал Chromecast с Google TV, выпущенный в 2022 году.