В МТС появились новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds3

В МТС поступили в продажу новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds3. Новинки привлекают внимание инновационным дизайном, высоким качеством звука и впечатляющим временем автономной работы — до 30 часов. Аудиодевайсы можно оформить в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Samsung Galaxy Buds3 обеспечивают впечатляющее звучание за счет инновационного дизайна, разработанного на основе детального компьютерного анализа вариаций ушных раковин. Благодаря оптимальному размещению динамики обеспечивают превосходную передачу звука, а искусственный интеллект подстраивает работу эквалайзера и шумоподавления индивидуально под каждого пользователя. Основываясь на индивидуальном строении уха и привычках ношения наушников, встроенные алгоритмы искусственного интеллекта анализируют входящий звук с внешнего и внутреннего микрофона в режиме реального времени.

Однополосный динамик в полной мере раскрывает звучание каждой композиции с глубокими басами и четкими высокими частотами. Поддержка 24-битного Hi-Fi Audio делает звук кристально чистым и детализированным, позволяя наслаждаться музыкой в ее лучшем качестве. За четкость и чистоту разговоров отвечают три встроенных микрофона и голосовой процессор (VPU). В зависимости от обстановки искусственный интеллект способен устранять посторонние шумы и усиливать звучание голоса.

Аккумулятора емкостью 48 мАч хватает до 5 часов автономной работы с активным шумоподавлением, а без него — до 6 часов. Зарядный футляр емкостью 515 мАч продлевает время использования до 30 часов в режиме прослушивания музыки и до 20 часов — в режиме разговоров. Вместе с формой наушников-вкладышей дизайн зарядного кейса также был изменен: теперь он имеет прозрачную крышку и открывается сверху. Наушники представлены в лаконичных серебристой и белой расцветках.

Стоимость Samsung Galaxy Buds3 составит 479 рублей или от 20,83 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.