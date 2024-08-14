МТС предупреждает о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят через мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) или с иностранных номеров, представляются сотрудниками мобильного оператора и под предлогом необходимости продления договора обслуживания предлагают перейти по ссылке, с помощью которой получают доступ к персональным данным абонентов.

Таким образом мошенники могут узнать важные сведения, включая логины и пароли, что позволяет им беспрепятственно получать доступ к банковским счетам, личной переписке, SMS и другой конфиденциальной информации.

Чтобы защитить себя от мошенников, МТС рекомендует следовать нескольким простым, но важным правилам:

Сотрудники мобильных операторов не звонят абонентам через мессенджеры и не используют номера иностранных операторов, не требуют изменить пароли под диктовку, продлить срок действия SIM-карты или договора;

Договоры с компанией МТС заключаются на бессрочной основе и продлеваются автоматически;

Если вы получаете звонок через любой мессенджер с неизвестного или иностранного номера, не передавайте личные данные, прервите разговор и обратитесь в официальный контактный центр МТС (0890) для проверки информации;

Приложение «Мой МТС» можно скачать только из официальных магазинов Google Play, App Store и AppGallery;

Никогда не устанавливайте приложение по ссылкам, полученным от неизвестных источников через мессенджеры или присланные в виде APK-файла;

Для решения любых вопросов, связанных с услугами МТС, используйте только официальные каналы связи, указанные на официальном сайте компании.

МТС напоминает, что телефон в современном мире — универсальная точка доступа к важной личной информации, включая данные о банковских счетах, карточках, кодах авторизации, SMS-подтверждениях и др. Не следует предоставлять доступ к нему третьим лицам, переходить по подозрительным ссылкам, менять пароли или устанавливать приложения под контролем и по требованию незнакомых.