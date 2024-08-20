Карьера в ИТ. Как получить скидку на обучение системному анализу?

Ваше стремление стать системным аналитиком и уверенно шагать по карьерной лестнице теперь становится ещё доступнее и реальнее благодаря новому потоку обучения в IT-школе BitBitGo, лидере в области системного анализа!

Мы приглашаем вас присоединиться к нашему второму потоку курса, который стартует уже в сентябре. Не упустите уникальную возможность получить одну из самых востребованных профессий в современном IT. Ваша карьера системного аналитика начинается здесь!

Кто мы?

IT-школа BitBitGo — это ваш путь к успеху в мире информационных технологий. Наши курсы разработаны практикующими специалистами, системными аналитиками уровня Middle и Senior, а также системными архитекторами. Мы обучаем на реальных кейсах, благодаря чему вы получаете не только теоретические знания, но и практические навыки, применимые с первого дня работы.

Кому подходит наш курс?

· Тестировщикам, желающим углубить свои знания в анализе систем.

· Проектным менеджерам, стремящимся оптимизировать свои проекты с помощью системного анализа.

· Бизнес-аналитикам, желающим расширить свой инструментарий аналитических методов.

· Любому, кто мечтает о карьере в IT и ищет востребованную специальность.

Что мы предлагаем?

· Живые онлайн-лекции и постоянный доступ к записям для удобного освоения материала.

· Практические занятия, проверочные тесты для закрепления знаний.

· Непосредственную обратную связь и поддержку от преподавателей.

· Уникальную программу менторства во время и после курса.

· Реальные возможности стажировки и трудоустройства в ведущие IT-компании для наших лучших выпускников.

Преимущества для вас

· Вы станете квалифицированным системным аналитиком за всего 3 месяца.

· Получите глубокие знания и практические умения, которые сделают вас незаменимым специалистом в любой компании.

· Обретете уверенность в своих силах и сможете значительно увеличить свой доход.

Финансовая гибкость

Мы понимаем, что инвестиции в образование могут быть значительными, поэтому предлагаем удобные условия оплаты рассрочкой. Вложите в своё образование сегодня, чтобы завтра стать квалифицированным специалистом, ценным на любом рынке труда.

Специальное предложение!

Используйте промокод "БитБиГоу" при регистрации и получите скидку в размере 150 рублей на обучение. Количество мест ограничено, так что не теряйте времени!

Не упустите свой шанс

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Начните строить свою карьеру в IT уже сейчас с IT-школой BitBitGo!

Не пропустите свой шанс стать профессионалом, о котором мечтали. Ваша карьера в системном анализе начинается здесь и сейчас!

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