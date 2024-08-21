Motorola представила смартфон Moto G45

Motorola вернула серию Moto G4x с новым устройством, выпущенным в Индии. Moto G45 — смартфон с чипсетом с поддержкой 5G и тремя яркими цветовыми вариантами, который стоит около 150 долларов.

Moto G45 оснащен чипсетом Snapdragon 6s Gen 3, тем же чипом, что и в Moto G85, который имеет тактовую частоту 2,3 ГГц на мощных ядрах процессора. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ или 8 ГБ, а встроенной памяти — всего 128 ГБ, но ее можно расширить.

Moto G45 построен на базовом 6,5-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением HD+, но, по крайней мере, он предлагает частоту обновления до 120 Гц. Для дополнительной защиты имеется стекло Gorilla Glass 3. На задней панели расположена основная камера на 50 МП с диафрагмой f/1,8 и макросенсор на 2 МП.

Одним из ключевых преимуществ Moto G45 является его яркий внешний вид. Motorola снова заключила партнерское соглашение с Pantone, и устройство выпускается в цветах Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta, который был признан цветом Pantone 2023 года. Все три варианта имеют заднюю панель из экокожи, а под панелью имеется NFC.

Motorola оснастила телефон аккумулятором емкостью 5000 мАч и будет продавать его с зарядным устройством TurboPower мощностью 20 Вт в комплекте. Операционная система — Android 14. Moto G45 также оснащен FM-радио и аудиоразъемом 3,5 мм.