Появился список смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, которые получат Android 15

Сайт Shift Delete опубликовал список смартфонов, выпускаемых под брендами Xiaomi, Poco и Redmi, которые получат обновление до Android 15.

Среди смартфонов Xiaomi обновление стоит ждать владельцам:

12, 12 Lite 5G, 12 Pro;

13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro;

14, 14 Ultra;

Mix Flip, Mix Fold 4.

У Poco новую версию получат:

F5, F5 Pro;

F6, F6 Pro;

M6 4G, M6 5G, M6 Plus, M6 Pro;

X6, X6 Pro.

И, наконец, Redmi:

12, 12 4G;

13 5G, 13 4G;

A3;

Note 12 Pro 4G, Note 12 Turbo, Note 12S, Note 12T Pro;

Note 13 4G, Note 13 5G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+.

Впрочем, есть основания полагать, что данный список неофициальный, поэтому в нем возможны изменения. С другой стороны, все эти смартфоны считаются актуальными, так что шанс получения обновлений достаточно высок.

Учитывая то, что Android 15 еще не вышел даже для "родных" смартфонов Google Pixel, дата получения новой версии ОС другими производителями пока неизвестна.