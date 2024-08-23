Новый вирус крадет данные банковских карт через NFC

Эксперты по компьютерной безопасности обнаружили новый вирус для Android, который использует NFC для кражи данных с банковских карт. Вирус под названием NGate уже был замешан в ряде инцидентов, связанных с утечкой информации о картах, в т.ч. со снятием наличных.

NGate распространяется через фишинговые SMS-сообщения и поддельные приложения банков. Он использует NFCGate, компонент с открытым исходным кодом, разработанный для тестирования NFC. Вирус перехватывает реквизиты карт и передает их на сервер злоумышленников. В дальнейшем эти данные могут использоваться для создания виртуальных карт и последующего совершения операций в магазинах и банкоматах.

Для защиты специалисты рекомендуют отключать NFC на устройстве, если оно не используется, а также проверять разрешения приложений, установленных на смартфоне.