Huawei представила систему мониторинга организма TruSense

На презентации в Дунгуане компания Huawei представила новую собственную систему мониторинга параметров организма Huawei TruSense. Благодаря многочисленным технологическим инновациям, созданным в сотрудничестве с партнерами в сфере здравоохранения по всему миру, пользователи получат более точный и научный опыт занятий спортом и мониторинга своего здоровья.

Компания Huawei вышла на рынок носимых устройств 11 лет назад и с самого начала уделяла большое внимание разработке собственных технологий мониторинга здоровья. К сегодняшнему моменту производитель поставил более 150 млн носимых устройств, а удобство и пользу ее приложения Huawei Здоровье оценили более 520 млн пользователей. По данным аналитической компании IDC, в первом квартале 2024 года Huawei заняла первое место в мире по количеству отгруженных носимых на запястье устройств и вот уже пять лет подряд уверенно удерживает первенство на китайском рынке.

«Huawei TruSense – технологический прорыв Huawei в области датчиков мониторинга состояния организма и физической формы, который позволит компании оставаться в авангарде технических инноваций носимых устройств. Это достижение в области цифрового здравоохранения поможет пользователям вести здоровый образ жизни и прививать полезные привычки», – отметил на презентации системы Рико Чжан, президент департамента носимых устройств и технологий мониторинга показателей здоровья компании Huawei.

Система Huawei TruSense измеряет более 60 показателей здоровья и физической формы, а также анализирует эмоциональное состояние пользователя. Измерения охватывают 6 основных систем организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, двигательную, неврологическую, эндокринную и репродуктивную. Датчики носимых устройств отслеживают пульс и работу вегетативной нервной системы. На основе полученных данных специальный алгоритм оценивает эмоциональное состояние и уровень стресса, помогая пользователю следить за здоровьем не только тела, но и духа.

Благодаря последним научным достижениям Huawei в области материалов, оптических и электрических систем Huawei TruSense удалось достичь высокой точности и скорости измерений. Для нее не являются проблемами такие моменты как разница в цвете кожи, обхвате запястья и изменения температуры. Huawei TruSense стала воплощением новой парадигмы цифрового контроля за здоровьем и физической формой, в основе которой лежат принципы точности, скорости, гибкости, универсальности, прозрачности и комплексного подхода.

Huawei постоянно совершенствует Huawei TruSense, привлекая партнеров со всего мира для формирования более совершенных технологий мониторинга показателей здоровья и спорта. В сотрудничестве с более чем 150 партнерами специалисты компании проводят исследования в различных областях, начиная от дистанционного медицинского контроля до контроля за здоровьем всех членов семьи.

Компания Huawei планирует и в дальнейшем уделять большое внимание развитию системы Huawei TruSense и созданию инноваций в области цифрового здоровья. Первые носимые устройства на базе Huawei TruSense поступят в продажу уже в сентябре этого года.