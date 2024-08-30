Российским провайдерам запретили ускорять YouTube

Главный радиочастотный центр России (ГРЧЦ, входит в Роскомнадзор) заявил, что операторам связи нельзя пытаться ускорить работу YouTube самостоятельно.

В августе в России начали искусственно замедлять работу YouTube. Т.к. официальных заявлений властей об ограничении доступа к сервису фактически не было, многие клиенты клиенты провайдеров начали отказываться от их услуг и пытаться перейти к другим в надежде, что там Youtube будет работать лучше. В этой ситуации, не желая терять клиентуру, многие операторы начали пытаться собственными силами ускорять YouTube. Для этого они стали перенаправлять трафик с российских серверов на европейские.

Это очень не понравилось ГРЧЦ. Анонимный сотрудник одного из провайдеров опубликовал поступившее от ведомства письмо. В нем предписывается отказаться от "технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика", т.к. эта мера требуется для сохранения возможности "незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети "Интернет" на технических средствах противодействия угрозам". Кроме того, о принятых мерах требуется доложить в течение несколько дней.

Таким образом, российским провайдерам официально запрещено пытаться преодолевать наложенные ограничения.