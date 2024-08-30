Экспериментаторы проверили эффективность видео для удаления воды из смартфона

Несколько лет назад на YouTube появился видеоролик под названием "Звук для удаления воды из динамика телефона", который якобы может помочь избавить промокший смартфон от попавшей внутрь жидкости.

Видео длительностью две минуты представляет собой низкочастотный звук, который заставляет устройство вибрировать, выталкивая воду из динамиков. Под роликом оставлено почти полторы сотни тысяч комментариев, во многих из которых утверждается, что метод действительно работает.

Эксперты из The Verge решили не верить на слово, а выяснить эффективность на практике. По их просьбе исследователи из ремонтной компании iFixit протестировали работу ролика на смартфонах iPhone 13, Pixel 3, Pixel 7 Pro и Nokia 7.1.

В результате эксперимента выяснилось, что эффективность зависит от модели телефона. Так, Pixel 7 Pro почти полностью избавился от воды, тогда как Nokia 7.1 практически вышел из строя. iPhone 13 и Pixel 3 оказались где-то посередине между этими двумя крайностями.

Таким образом, выяснилось, видео действительно может помочь удалить воду из динамиков в некоторых случаях, но эффективность сильно зависит от конструкции конкретного устройства.