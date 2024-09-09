Видеокарты Intel ускорились на 19% из-за новых драйверов

Компания Intel выпустила версию 32.0.101.5989 видеодрайверов для своих Intel Arc, которая значительно улучшила их производительность.

Самый заметный прирост получен в Test Drive Unlimited Solar Crown: FPS в игре с высокими и ультравысокими настройками графики увеличился на 19% как в разрешении 1080p, так и в 1440p. В новой игре Valve под названием Deadlock производительность выросла на 17% в 1080p и на 13% в 1440p. А в Warhammer 40 000: Space Marine 2 улучшение составило 7% в 1080p и 8% в 1440p.

Также драйвер оптимизировал игры Arena Breakout: Infinite и NBA 2K25. Все эти улучшения актуальны для видеокарт Intel Arc серии A.