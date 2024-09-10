Китайская сеть ресторанов Haidilao заменяет поваров и официантов роботами

Крупная китайская сеть ресторанов Haidilao постепенно заменяет поваров и официантов роботами. Посетители заказывает еду с помощью планшетов, автоматизированная система на кухне распознает блюда и готовит сырое мясо и овощи. Затем роботы разносят их по залу, чтобы посетители могли довести блюдо до готовности по своему вкусу, используя традиционные жаровни, вмонтированные в стол.

В Haidilao утверждают, что внедрение роботов – это не маркетинговый ход или способ обратить на себя внимание, а насущная необходимость. В ресторанах сети трудятся более 50000 человек, зарплаты которых являются основным источником расходов.

Haidilao планирует открывать роботизированные рестораны в Китае, а затем и за рубежом.