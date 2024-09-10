9 сентября Apple провела долгожданную презентацию новых устройств на мероприятии It's Glowtime.

Умные часы Apple Watch

Первой новинкой оказались Apple Watch Series 10. Часы получили более тонкий корпус толщиной 9.7 мм и увеличенный экран, что стало первым значительным изменением дизайна с 2021 года. В них встроен динамик, который позволяет воспроизводить музыку прямо с устройства. Также появилась быстрая зарядка: 80% всего за полчаса.

В функционал добавилось обнаружение апноэ – нарушения дыхания во время сна, которым страдают множество людей, из которых большинство могут даже не знать о нем.

Как и предполагали инсайдеры, Apple Watch Ultra 3 не были представлены, вместо них анонсирована новая версия Apple Watch Ultra 2 в титановом корпусе черного цвета.

Стартовая цена составит $399 за версию с экраном 44 мм, Apple Watch Ultra 2 обойдется в $799.

Наушники AirPods

Следующей новинкой стали AirPods 4. Новая линейка заменит версии AirPods 2 и 3, предложив значительные обновления как в дизайне, так и в функциональности.

Младшая версия получила новый чип H2, который обеспечивает улучшенное качество звука, поддержку голосовой изоляции и персонализированное пространственное аудио. В старшей модели доступны активное шумоподавление (ANC) и адаптивное аудио. Кроме того, обе версии AirPods 4 оснащены портом USB-C для зарядки.

Наушники работают до 5 часов без подразядки, ANC-версия играет до 4 часов. Кейс дает до 30 часов дополнительного заряда.

Цены: $129 за младшую модель, $179 – за старшую.

Смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Главными "звездами" презентации стали смартфоны линейки iPhone 16.

В iPhone 16 и iPhone 16 Plus появились боковая сенсорная кнопка Camera Control, позволяющая делать снимки и управлять зумом, и кнопка Action Button, ранее бывшая прерогативой версий Pro. Они модели оснащены новым блоком камер, улучшенным ночным режимом и возможностью записи 3D-видео для Apple Vision Pro.

iPhone 16 имеет экран размером 6.1", iPhone 16 Plus получил 6.7", пиковая яркость у обоих теперь составляет 2000 нит, а минимальное значение яркости – всего 1 нит.

Новый процессор A18 обеспечивает прирост производительности до 30% по сравнению с предыдущими моделями. Также улучшено охлаждение, что поспособствует более длительной работе без перегрева. Обещано увеличение времени автономной работы, но без точных цифр.

Большое внимание будет уделено новым ИИ-функциям, такими как Apple Intelligence, которые станут доступны в обновлении iOS 18.1 в октябре.

iPhone 16 оценен в $799, 16 Plus – в $899, оба с 128 Гб встроенной памяти.

Смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Завершилась презентация показом старших моделей iPhone 16 Pro и Pro Max.

iPhone 16 Pro получил 6.3" 120 Гц экран, а диагональ iPhone 16 Pro Max выросла до 6.9".

Смартфоны построены на базе SoC Apple A18 Pro, видеопроцессор в ней работает до 20% быстрее при уменьшенном на 35% энергопотреблении. 16-ядерный нейронный процессор обеспечивает заметно более быструю работу Apple Intelligence.

Главным отличием iPhone 16 Pro стала система камер из трех модулей. Заявлены новая основная 48 Мпикс Fusion Camera, новая ультраширокоугольная 48 Мпикс камера и 12 Мпикс телефотокамера с 5-кратным зумом.

Для смартфонов обещано максимальное время работы без подзарядки в истории iPhone, поддерживается более быстрая зарядка Magsafe.

iPhone 16 Pro будет стоить $999 за 128 Гб, iPhone 16 Pro Max – $1199 за 256 Гб.

Все устройства уже доступны для предзаказа, продажи начнутся 20 сентября.