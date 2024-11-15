Названы самые популярные пароли в мире

В шестом ежегодном рейтинге представлен список 200 самых популярных паролей, в который вошли данные о времени, требуемом для их вскрытия, а также о числе учётных записей, использующих эти пароли.

Разработчики менеджера паролей NordPass в сотрудничестве с NordStellar изучили базу данных паролей объемом около 2,5 Тбайт, собранную из различных открытых источников, включая даркнет. Исследователи сообщили, что проанализировали пароли, которые были украдены с помощью вредоносного ПО или разоблачены в результате утечек данных. В большинстве случаев пароли были связаны с адресами электронной почты, что дало возможность различить корпоративные и личные учетные записи по доменному имени, как пояснили специалисты в своем блоге.

Пароль «123456» стал мировым рекордсменом, так как был найден в более чем 3 миллионах учетных записей. Его взлом занимает менее секунды, как и большинство других популярный паролей в этом списке. На второе и третье места по распространенности попали пароли «123456789» и «12345678». Некоторые пароли из списка требуют больше времени для взлома — от минут до часов и даже дней. Например, пароль «g_czechout», занимающий 157-е место, потребует 12 дней для взлома.