Представлены первые смартфоны на MediaTek Dimensity 8350

Компания Oppo официально представила смартфоны линейки среднего уровня Reno13, в состав которой вошли две модели – Reno13 и Reno13 Pro.

Аппаратной основой новинок стал новый восьмиядерный процессор Dimensity 8350 с частотой до 3.35 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC6. Этот процессор является улучшенным вариантом Dimensity 8300, включающим поддержку движка StarSpeed Engine, отвечающего за работу платформы в играх.

Смартфон Oppo Reno13 получил 6.59" OLED-экран с разрешением 2760 x 1256. У него 50 Мпикс фронтальная камера на базе сенсора Samsung JN5. Основная камера включает главный сенсор на 50 Мпикс с поддержкой оптической стабилизации и широкоугольный модуль на 8 Мпикс. Фронтальная и тыльная камеры обеспечивают съемку видео формата 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Емкость аккумулятора – 5600 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Размеры – 157.9 x 74.7 x 7.2 мм, масса – 181 г.

У Reno13 Pro OLED-экран с чуть большими диагональю (6.83") и разрешением (2800 x 1272). К камерам добавлен перископический модуль на 50 Мпикс с 3.5-кратным зумом. Емкость аккумулятора – 5800 мАч, поддерживаются 80 Вт проводная зарядка и 50 Вт беспроводная. Этот смартфон чуть крупнее (162.7 x 76.5 x 7.5 мм) и тяжелее (197 г).

Оба смартфона доступны в версиях с 12 или Гб оперативной памяти и накопителем от 256 Гб до 1 Тб. Они работают под управлением Android 14 с фирменным интерфейсом ColorOS 14. У обоих корпуса из металла, есть защита от пыли и влаги по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Стоимость Reno13 составит от $370 до $525, Reno13 Pro – от $470 до $620.