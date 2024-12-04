Киберпреступники стали активнее подделывать голоса при помощи ИИ в звонках

Киберпреступники стали активнее подделывать голоса родственников и друзей своих потенциальных жертв. С помощью нейросетей они создают реалистичную копию речи и используют ее для обмана. О схеме с дипфейками рассказали в МТС.

Если раньше злоумышленники представлялись сотрудниками банков, органов правопорядка или мобильных операторов, то теперь стараются найти индивидуальный подход к жертве. С помощью социальных сетей, поисковых систем и баз данных они узнают состав семьи, круг общения, место работы своей потенциальной жертвы. Затем мошенники связываются с ее близкими и пытаются заполучить образец голоса.

При звонке потенциальной жертве мошенники голосом близкого рассказывают вымышленную историю и просят о помощи, вызывая тревогу и играя на чувствах. Как правило, речь идет о переводе определенной суммы на незнакомый счет.

«С развитием дипфейк-технологий киберпреступники легко могут подделать не только голос, но и любые другие данные. Сохранность денежных средств полностью зависит от правильности действий в момент звонка. Мы призываем белорусов трезво оценивать ситуацию и действовать рационально, проверяя информацию и перезванивая родственнику или другу альтернативным способом», — рассказали в компании МТС.

МТС поделился рекомендациями на случай звонков с просьбой о помощи: