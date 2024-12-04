Киберпреступники стали активнее подделывать голоса при помощи ИИ в звонках

Киберпреступники стали активнее подделывать голоса родственников и друзей своих потенциальных жертв. С помощью нейросетей они создают реалистичную копию речи и используют ее для обмана. О схеме с дипфейками рассказали в МТС.
Если раньше злоумышленники представлялись сотрудниками банков, органов правопорядка или мобильных операторов, то теперь стараются найти индивидуальный подход к жертве. С помощью социальных сетей, поисковых систем и баз данных они узнают состав семьи, круг общения, место работы своей потенциальной жертвы. Затем мошенники связываются с ее близкими и пытаются заполучить образец голоса.
При звонке потенциальной жертве мошенники голосом близкого рассказывают вымышленную историю и просят о помощи, вызывая тревогу и играя на чувствах. Как правило, речь идет о переводе определенной суммы на незнакомый счет.
«С развитием дипфейк-технологий киберпреступники легко могут подделать не только голос, но и любые другие данные. Сохранность денежных средств полностью зависит от правильности действий в момент звонка. Мы призываем белорусов трезво оценивать ситуацию и действовать рационально, проверяя информацию и перезванивая родственнику или другу альтернативным способом», — рассказали в компании МТС.
МТС поделился рекомендациями на случай звонков с просьбой о помощи:
- поделитесь информацией о данном виде мошенничества и обсудите с близкими «кодовые слова» на случай экстренных звонков, помните, что столкнуться с обманом может даже продвинутый пользователь гаджетов, если он не предупрежден;
- расскажите близким, что существуют мобильные приложения, которые позволяют получить удаленный доступ к их телефону, поэтому если кто-то во время звонка просит скачать какой-то файл и установить его на телефон — это могут быть мошенники;
- если вы получили подозрительный звонок, сохраняйте спокойствие и рассудительность, подумайте, какие встречные вопросы позволят проверить, точно ли на том конце «провода» находится ваш близкий;
- постарайтесь обязательно перезвонить альтернативным способом — на номер телефона родственника или через мессенджер;
- если вы заподозрили, что имеете дело с мошенниками, сразу прекратите диалог и передайте информацию в милицию по номеру 102.
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